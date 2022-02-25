أوكرانيا – أكد الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي إنهم وحيدون في الدفاع عن وطنهم، في الوقت الذي تكتفي به أقوى دول العالم بالمشاهدة.

وفي كلمة موجهة للشعب الأوكراني، الجمعة، قال زيلينسكي: “ندافع عن وطننا لوحدنا، أقوى دول العالم تكتفي بالمشاهدة عن بعد، هل أقنعت عقوبات أمس روسيا؟ نحن نراها في سمائنا وأرضنا بأنها غير كافية”.

وأشار إلى أنّ القوات الروسية لا تفرق في هجماتها بين الأهداف المدنية والعسكرية، وأنّ روسيا تسعى من خلال هجماتها إلى فرض الضغوط على الشعب والدولة الأوكرانية.

وشبه الرئيس الأوكراني استهداف الروس للعاصمة كييف باستهداف ألمانيا النازية لها عام 1941.

وأشار إلى إن روسيا ستضطر عاجلا أم آجلا للجلوس مع أوكرانيا من أجل وقف الحرب قائلاً: “بقدر ما كان جلوس روسيا مع أوكرانيا مبكرا فإن خسائرها ستكون أقل”.

وفي تغريدة على تويتر أعلن الرئيس الأوكراني حاجة بلاده لـ “مساعدات دولية فعالة”

وأشار إلى أنه بحث هذا الأمر مع نظيره البولندي أندجي دودا قائلاً :” نحن بحاجة لمساعدات دفاعية، من أجل الضغط على المعتدين وفرض عقوبات عليهم.. تقدمنا بطلب انضمام إلى منظمة بوخارست تسعة. نحن بحاجة لتشكيل تحالف ضد الحرب”.

منظمة بوخارست تسعة أو (تنسيق بوخارست) تأسست في 4 نوفمبر 2015 في العاصمة الرومانية بوخارست بعد ضم روسيا شبه جزيرة القرم الأوكرانية.

وفي تغريدة أخرى أشار زيلينسكي إلى أنه تحدث هاتفيا مع نظيره البريطاني بوريس جونسون، وأطلعه على آخر التطورات الميدانية، وفي مقدمتها الهجوم الذي تتعرض له العاصمة كييف.

وقال :”أوكرانيا اليوم بحاجة لمساعدة حلفائها أكثر من أي وقت آخر. نطلب خطوات فاعلة ضد روسيا.

وأطلقت روسيا، فجر الخميس، عملية عسكرية في أوكرانيا، تبعها ردود فعل غاضبة من عدة دول في العالم ومطالبات بتشديد العقوبات على موسكو.

الأناضول