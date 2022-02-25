أوكرانيا – أعلن الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي أنه توجه إلى مجموعة “بوخارست التسع” بطلب تقديم مساعدة دفاعية لأوكرانيا وفرض مزيد من العقوبات على روسيا.

وكتب زيلينسكي عبر “تويتر” اليوم الجمعة: “نحن ندافع عن حريتنا وأرضنا. لكننا بحاجة إلى مساعدة دولية فعالة. لقد ناقشت هذا الأمر مع (رئيس بولندا) أندجيه دودا. لقد تحولت إلى بوخارست التسعة بشأن المساعدة الدفاعية والعقوبات”.

وأضاف أن أوكرانيا بحاجة إلى تشكيل “تحالف مناهض للحرب” من أجل “إجلاس روسيا وراء طاولة المفاوضات”.

وتضم مجموعة “بوخارست التسع” (أو “صيغة بوخارست التسع”)، التي بادرت بتأسيسها عام 2014 بولندا ورومانيا، تسعة دول أعضاء في حلف الناتو من شرق ووسط أوروبا، هي بلغاريا وهنغاريا وإستونيا وليتوانيا ولاتفيا وبولندا ورومانيا وسلوفاكيا وجمهورية التشيك.

في وقت سابق اليوم الجمعة، قال زيلينسكي إن أوكرانيا تركت وحدها في مواجهة روسيا، وإن القوى العالمية تراقب الوضع “من بعيد” وأن العقوبات التي فرضت على موسكو أمس “لم تكن كافية”.

يأتي ذلك في الوقت الذي تواصل فيه القوات المسلحة الروسية لليوم الثاني، عمليتها الخاصة في أوكرانيا بهدف حماية دونباس ونزع السلاح من أوكرانيا لإزالة التهديدات الصادرة من الأراضي الأوكرانية لأمن روسيا.

المصدر: “تاس”