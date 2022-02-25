القاهرة – كشف السفير الروسي في القاهرة، جيورجي بوريسينكو، أن القضية الأوكرانية جزء من المشكلة وليست المشكلة بأكملها، فالقضية الرئيسية حاليا هي ضمان الأمن في روسيا الاتحادية.

وأضاف، في لقاء مباشر ببرنامج “يحدث في مصر”، أن روسيا تشعر بالتهديدات من ناحية الغرب، منوها بأن موسكو عرضت العام الماضي على الولايات المتحدة الأمريكية والناتو، توقيع اتفاقيتين لتقديم ضمانات مكتوبة تلزمهما بعدم توسيع هذا الحلف ناحية الشرق.

وأكد أن أمريكا وحلف الناتو يجب أن يلتزما بعدم نشر أية منصات صواريخ أو وحدات عسكرية على أراضي دول شرق أوروبا والتي لا تعتبر عضوا في الناتو مثل أوكرانيا، لافتا إلى ضرورة التزام أمريكا والناتو بإخراج القوات الأجنبية كافة من هذه الدول.

وأشار إلى أن المشكلة الرئيسية تتمثل في تهديدات للأمن القومي الروسي، مؤكدا أن الأمر لا يتعلق بأوكرانيا فقط كما يود الأوروبيون حصره وإظهاره، لكن الموضوع أوسع من ذلك.

المصدر: الشروق