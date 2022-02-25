روسيا – أعلن الدكتور فلاديمير زايتسيف، أخصائي أمراض الأنف والأذن والحنجرة، أن الآيس كريم يمكن أن يكون ضارا، عند استخدامه في علاج التهاب الحلق.

ويشير الأخصائي في حديث لراديو “سبوتنيك”، إلى أن البعض يعتقدون أن الايس كريم (البوظة) قادر على تخفيف التهاب وألم الحلق. وهذه أسطورة شائعة وغير صحيحة. لأنه من جانب يؤدي البرد إلى تشنج الأوعية الدموية، وفعلا يمكن أن يساعد هذا على تخفيف الالتهاب. ولكن من جانب آخر ، يمكن أن يسبب البرد أضرارا تفاقم حالة المريض الصحية.

ويقول، “بالطبع يمكن أن يساعد الآيس كريم شخصا ولا يساعد آخر. لأننا نعلم جيدا أن البرد يؤدي إلى تشنج الأوعية الدموية في جسم الإنسان، لذلك عندما نتناول الآيس كريم أو عصير الفواكه المجمد أو أي شيء بارد جدا، يسبب تشنج الغشاء المخاطي للجدار الخلفي للبلعوم والأوعية الدموية واللوزتين، فكيف يحمي من الالتهاب. ولكن إذا كان الالتهاب موجودا، فإن التبريد سيكون ضارا وغير مفيد”.

ولا ينصح الأخصائي الأشخاص الذين يعانون من آلام في الحلق بتناول الأطعمة والمشروبات الباردة، بل أطعمة ومشروبات دافئة.

ويقول، “إذا وقع ألم في الحلق حتى وإن كان خفيفا، يجب تناول أطعمة ومشروبات دافئة، لكي لا نؤذي الغشاء المخاطي ولا نزيد من الالتهاب والألم. كما أن تناول أطعمة ومشروبات ساخنة يمكن أن يسبب أوراما. لذلك يجب أن تكون حرارة الطعام معتدلة ومريحة، ولا يحتوي على بهارات وتوابل حادة وألا يكون مالحا أو مرا”.

ويضيف، يمكن أن يجلب الآيس كريم بعض الفائدة للشخص السليم، والمهم في هذه الحالة تناوله بقطع صغيرة، لكي لا يلحق أي ضرر بالحلق.

المصدر: نوفوستي