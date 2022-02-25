ليبيا – اعتبر عضو مجلس الدولة الاستشاري، بلقاسم قزيط، أن تصويت مجلس الدولة على رفض قرارات البرلمان بشأن التعديل الدستوري وتشكيل حكومة جديدة مؤسف ويعني أن مسار التوافق قد تعثر ،محملا المسؤولية لمن وصفهم بـ”المتعجلين والمتسرعين” الذين كانوا يرون العملية غنيمة.

قزيط وفي تصريحات خاصة لموقع “إرم نيوز” أمس الخميس قال: “إذا التصويت نتيجة العبث بقواعد اللعبة، وبمثل هذه الطرق نخشى أن نكون قد أسهمنا في إحداث أزمة سياسية في البلاد”.

وتابع: “أعتقد أننا بتنا عالقين في شرك لا يمكن الخروج منه، فعليا أصبح لدينا حكومتان حكومة مدعومة من البرلمان وحكومة مدعومة من مجلس الدولة”.

واستبعد قزيط أن يقود ذلك إلى تجدد الاقتتال في ليبيا، قائلًا: “إن لم تحل المسألة في الأيام المقبلة، وهذا يتوقف على انتظار الحكومة المكلفة من البرلمان لحدوث توافق حقيقي بين المجلسين أو أنه سيبقى لنا حكومتان ممكن أن يكونا في طرابلس معا، فإن الوضع سيكون مربكًا أكثر”.