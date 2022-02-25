ليبيا – أكد تقرير إخباري نشرته صحيفة “ديلي بوست” النيجيرية الناطقة بالإنجليزية إعادة 159 نيجيريا ممن تقطعت بهم السبل في الأراضي الليبية جوا إلى ديارهم.

التقرير الذي تابعته وترجمته صحيفة المرصد أشار إلى قيام الوكالة الوطنية لإدارة الطوارئ في نيجيريا بمهام استقبال هؤلاء المعادين عبر برنامج العودة الطوعية المدعوم من قبل منظمة الهجرة الدولية ممن هبطت طائرتهم التابعة لشركة البراق للطيران في مطار مورتالا محمد الدولي في العاصمة النيجيرية لاغوس.

ونقل التقرير عن مدير الوكالة حبيب مصطفى قوله إن العائدين هم 67 بالغا و80 بالغة و6 ذكور و4 إناث مع رضيعين ذكر وأنثى مضيفا بالقول:”من الطبيعي في الحياة أن نكافح من أجل سبل عيش أفضل ولكن في هذا النضال يجب أن نتجنب تعريض حياتنا للخطر”.

وتابع مصطفى قائلا:”لا يوجد مكان في العالم لن يضطر مواطنوه إلى السعي لتحقيق حياة كريمة ضمن الموارد المحدودة المتاحة في ذلك البلد وتتمتع نيجيريا بموارد جيدة أكثر بكثير من معظم البلدان التي يسافر إليها الشباب النيجيري في البحث عن مراع أكثر خضرة لم تعد موجودة”.

وحث مصطفى المواطنين على النظر إلى الداخل والاستفادة من الفرص التي لا حصر لها في البلاد.

ترجمة المرصد – خاص