أوكرانيا – نشر العديد من اللاعبين البرازيليين في ناديي دينامو كييف وشاختار دونيستك الأوكرانيين فيديو يظهرون به رفقة عائلاتهم طالبين المساعدة لإجلائهم من أوكرانيا.

ويقول اللاعبون في الفيديو أن الوضع صعب لأن الحدود مغلقة والبنوك وسيكون هناك نقص في الوقود والغذاء ولا يوجد نقود، ولذلك هم مجتمعين بانتظار المساعدة للخروج من أوكرانيا.

يذكر أن الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي أعلن فرض الأحكام العرفية في عموم بلاده بعد بداية الحملة العسكرية الروسية لحماية دونباس فجر اليوم الخميس.

كما أعلن الاتحاد الأوكراني في وقت سابق اليوم تعليق منافسات الدوري الأوكراني الممتاز لكرة القدم.

المصدر: وكالات