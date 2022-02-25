روسيا – عقد رئيس لجنة التحقيق الروسية، ألكسندر باستريكين، اجتماع عمل بشأن التحقيق في الجرائم التي ارتكبتها القوات الأوكرانية ضد السكان المدنيين في جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك.

وحضر هذا الاجتماع الذي عقد بمنطقة روستوف، النائب الأول لرئيس لجنة التحقيق الروسية، إدوارد كابورنييف، وقيادة ومحققو مديرية التحقيق الرئيسة للجنة التحقيق الروسية، وكذلك المديرية الرئيسة للإجراءات الجنائية في قسم التحقيق الروسي الرئيس، وكذلك أقسام التحقيق لهذه الهيئة في مناطق روستوف وبريانسك وبيلغورود وفورونيج وكورسك وجمهورية القرم ومدينة سيفاستوبول.

واستمع باستريكين في هذا الاجتماع إلى مرؤوسيه بشأن التقدم المحرز في التحقيق في القضايا الجنائية، بما في ذلك تلك المرتبطة بالقذائف الأوكرانية التي أطلقت على أراضي الاتحاد الروسي، وبشأن شهادات المواطنين الذين وصلوا من جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك في إطار التحقيق.

إضافة إلى ذلك، تمت مناقشة الوضع في المناطق الحدودية، حيث تم تسجيل قصف من قبل القوات المسلحة الأوكرانية.

وأفاد نائب رئيس قسم التحقيق في الجرائم المتعلقة باستخدام الوسائل والأساليب الحربية المحظورة، بأنه منذ عام 2014، تم رفع 481 قضية جنائية بشأن الأحداث في أوكرانيا ودونباس. ومن بين المتهمين ممثلون عن القيادة العسكرية والسياسية لأوكرانيا، وأعضاء في جمعيات قومية راديكالية، فضلا عن ممثلين عن وكالات إنفاذ القانون في أوكرانيا، وتم تقديم 180 شخصا إلى العدالة في القضايا الجنائية.

وأشير إلى أنه خلال النزاع المسلح في دونباس، أصيب ما لا يقل عن 5500 مدني، وقتل ما يزيد عن 2600 مواطن، ودمر أكثر من 2200 منشأة للبنية التحتية.

وكان السبب الرئيس لسقوط ضحايا مدنيين يعود إلى قصف القوات الحكومية الأوكرانية باستخدام الأسلحة المتفجرة والأسلحة الخفيفة.

وخلال فترة التحقيق بأكملها، تم استجواب أكثر من 146 ألف شخص، وتم التعرف على أكثر من 22 ألف شخص من الضحايا، من بينهم حوالي 2400 قاصر.

وذكر خلال هذا الاجتماع أنه تم حتى الآن تسجيل ما لا يقل عن 14 حادثة لسقوط قذائف على منطقة روستوف، بما في ذلك تدمير مباني تستخدمها قوات مراقبة الحدود التابعة لهيئة الأمن الفيدرالي الروسي في منطقة روستوف.

وفقا للوقائع، فتحت لجنة التحقيق الروسية قضايا جنائية. وتم الإبلاغ عن النتائج الأولى للتحقيق في القضايا الجنائية التي تم الشروع فيها مؤخرا، بما في ذلك نتائج عمليات التفتيش في مواقع الأحداث، وضبط أجزاء من القذائف الأوكرانية المتفجرة. وجرى تعيين فحوصات للطب الشرعي خاصة بالمواد المتفجرة وهي قيد التنفيذ. وكان ثبت أن الطلقات أطلقت من موقع تسيطر عليه أوكرانيا.

المصدر: sledcom.ru