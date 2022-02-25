المكسيك – احتفل الروسي دانييل مدفيديف بتربعه على عرش تصنيف رابطة المحترفين بأفضل طريقة من خلال بلوغ الدور نصف النهائي لدورة أكابولكو المكسيكية للتنس، حيث سيخوض مواجهة ثأرية مع رافائيل نادال.

ودخل مدفيديف مباراته التي حسمها بسهولة تامة أمام الياباني يوشيهيتو نيشيوكوا 6-2 و6-3 في ساعة و10 دقائق الخميس في أكابولكو، وهو ضامن لتصدره تصنيف المحترفين الذي سيصدر الاثنين بعد خروج الصربي نوفاك دجوكوفيتش من الدور ربع النهائي لدورة دبي على يد التشيكي ييري فيسيلي المصنف 123 عالميا بالخسارة أمامه 4-6 و6-7 (4-7).

وتصدر دجوكوفيتش التصنيف العالمي على مدى 361 أسبوعا في إنجاز قياسي، لكن كان يتعين على الصربي الذي حرم من الدفاع عن لقبه في بطولة أستراليا المفتوحة على خلفية قضية عدم تلقيه اللقاح المضاد لفيروس كورونا، أن يحقق نتيجة أفضل من مدفيديف في دبي وألا يتوج الأخير بلقب أكابولكو من أجل الاحتفاظ بهذا المركز.

وتصدر مدفيديف كان سيتم بسيناريوهات عدة، وحسم الأمر ببلوغه ربع النهائي في أكابولكو وفشل دجوكوفيتش في التأهل إلى نصف النهائي في دبي.

والآن في التصنيف الذي سيصدر الاثنين، سيصبح مدفيديف ثالث روسي يتربع على الصدارة بعد يفغيني كافلنيكوف (1999) ومارات سافين (2000-2001) وأول لاعب يتصدر من خارج نادي الرباعي الكبير (السويسري روجير فيدرر، نادال، دجوكوفيتش والبريطاني أندي موراي) منذ الأميركي أندي روديك في فبراير 2004.

وبعدما حسم مسألة الصدارة، سيتفرغ مدفيديف الآن لتحقيق ثأره من الإسباني نادال الذي واصل انتصاراته المتتالية في بداية الموسم بفوزه على الأميركي تومي بول 6-0 و7-6 (7-5).

ويحقق نادال، المصنف رابعا في الدورة، أفضل بداية موسم في مسيرته بعدما رفع انتصاراته المتتالية الى 13.

وسيكون لقاء نصف النهائي المواجهة السادسة بين اللاعبين، ويتفوق نادال بشكل كبير بعد فوزه بأربع مقابل هزيمة واحدة كانت في نصف نهائي بطولة “أيه تي بي” الختامية عام 2020، فيما فاز على الروسي ثلاث مرات في 2019: أولها في نهائي بطولة كندا الألف نقطة للماسترز، ثم نهائي بطولة فلاشينغ ميدوز ودور المجموعات لبطولة “أي تي بي” الختامية، قبل أن يضيف الرابع الشهر الماضي في بطولة أستراليا.

المصدر: “أ ف ب”