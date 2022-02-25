موريتانيا: صفر إصابات بكورونا للمرة الأولى منذ أكثر من سنة

موريتانيا: صفر إصابات بكورونا للمرة الأولى منذ أكثر من سنة

موريتانيا – أعلنت موريتانيا، اليوم، أنها لم تسجل أي إصابة بفيروس كورونا المستجد خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية، وذلك لأول مرة منذ أكثر من سنة.

وأعلنت وزراة الصحة، في بيان، أنها سجلت شفاء 15 شخصا من الفيروس، كما لم تسجل أي حالة وفاة جراء الفيروس خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية، وذلك بعد إجراء 1806 فحوصات.

وأضافت: “لا تزال هناك حتى الآن 59 حالة نشطة بفيروس كورونا”.

وسجلت موريتانيا أول إصابة بفيروس كورونا، أواخر شهر مارس عام 2020، وسجلت منذ ذلك الحين 85621 إصابة مؤكدة.

المصدر: صحراء ميديا