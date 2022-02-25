ليبيا – سلط تقرير تحليلي نشره موقع “وار أون ذا روكس” الإخباري الأميركي الضوء على الصراع الدائر على قيادة الحكومة في البلاد.

التقرير الذي تابعته وترجمته صحيفة المرصد أشار إلى أن الطابع الضعيف للغاية لقوانين الانتخابات التي لو غابت ستتشكل الآليات الأقل شرعية وربما الاشتباكات المسلحة في ظل استمرار معاناة السكان من كونهم فريسة لمكائد الأقلية الساعية للحصول على المزيد من السلطة أو الثراء أو الإفلات من العقاب.

وتحدث التقرير عن حالة الانقسام الحالية في المنطقة الغربية وتحديدا في العاصمة طرابلس ومدينة مصراتة على خلفية تكليف مجلس النواب فتحي باشاآغا بتشكيل حكومة الاستقرار لتحل محل حكومة تصريف الأعمال الحالية برئاسة عبد الحميد الدبيبة بهدف التخلص من الأخير.

وأكد التقرير إن باشاآغا يحظى بدعم كبير من رئيس مجلس النواب المستشار عقيلة صالح بالإضافة إلى مؤازرة جهاز دعم الاستقرار المعادي للدبيبة له فالجهاز يمارس سيطرته على الأراضي الاستراتيجية بالعاصمة طرابلس وما حولها مثل حي أبو سليم ومعظم مدينة الزاوية وغيرها وأجزاء كبيرة من طرابلس الكبرى.

وأضاف التقرير إن كل هذا يضاف إليه العديد من الولاءات داخل الوزارات والهيئات الرسمية يجعل تنصيب باشاآغا سهلا في وقت يتمتع فيه الدبيبة بدعم الرئيس التركي رجب طيب اردوغان الذي يوفر له الحماية العسكرية فضلا عن محافظ المصرف المركزي الصديق الكبير الموفر للأموال.

وتابع التقرير إن الدبيبة يتمتع حاليا بدعم أجزاء من جماعات مسلحة منظمة بمدينة مصراتة وتلك المدعومة من تركيا بضواحي العاصمة طرابلس فهي تقف على أهبة الاستعداد للدفاع عنه ضد أي محاولة للإطاحة به في وقت يمثل فيه سعي باشاآغا لدمج المسلحين بالقوات الرسمية تجميلا لا إصلاحا لقطاع الأمن.

واتهم التقرير الدبيبة بالتسبب في تضخم كبير قاد لتآكل دخول الأسر على خلفية الإنفاق العام الباذخ لتعزيز شعبيته فيما قد تدعم أسعار النفط المرتفعة في حال بقائها استمرار هذا النهج لعام آخر وهو ما لن يكون متاحا لباشاآغا لاختلافه العميق مع الكبير الذي لن يتم استبداله من دون نزاع طويل وفوضوي.

ورجح التقرير قبول تركيا بالتراجع خطوة إلى الوراء في إطار التخلي عن بعض من هيمنتها في ليبيا والتخلي عن خيار الحرب في مقابل الحفاظ على المكاسب الاقتصادية التي منحها لها الدبيبة على شكل عقود إعمار ضخمة ليعتمد بالمحصلة استقرار ليبيا على توازنات للمصالح الدولية والداخلية.

واستبعد التقرير إمكانية إبعاد الدبيبة عن منصبه من دون الجماعات المسلحة في مصراتة الكبرى ونظيرتها الأخرى مشيرا إلى وجوب لعب الولايات المتحدة دور لمساعدة الشعب الليبي من خلال زيادة الضغط على نخب البلاد لاعتماد أساس سليم لإجراء الانتخابات التشريعية هذا العام.

وشدد التقرير على وجوب قيام واشنطن بتحفيز جوانب غير مرتبطة بالانتخابات كالعدالة الانتقالية وجهود التنديد بالإجرام والتدفقات المالية غير المشروعة فغياب اليد الأميركية الحازمة تزيد الفصائل ميلا للارتجال بالمساعي القسرية مثل التوغلات العنيفة وحظر النفط والتراجع المتعمد عن إعادة التوحيد المصرفي.

ترجمة المرصد – خاص