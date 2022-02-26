ألمانيا – كشفت بيانات رسمية، امس انكماش الناتج المحلي لألمانيا في الربع الأخير من عام 2021 بنسبة 0.3 بالمئة على أساس سنوي.

وقال مكتب الإحصاء الاتحادي الألماني، إنه بعد انتعاش النشاط الاقتصادي الصيف الماضي، على الرغم من تزايد اختناقات التوريد ونقص المواد، توقف تعافي أكبر اقتصاد في أوروبا في نهاية العام بسبب الموجة الرابعة لجائحة كورونا.

وفقا لمكتب الاحصاء، نما الاقتصاد الألماني بنسبة 2.9 بالمئة للعام 2021 كاملا، بعد انكماش 4.8 بالمئة في 2020.

وفقا للمكتب، “كان تطور الناتج المحلي الإجمالي أكثر إيجابية من التوقعات، سواء فيما يتعلق بالربع الرابع من عام 2021، او للعام بأكمله”.

وكان البنك المركزي الألماني توقع انكماش الاقتصاد بين 0.5 بالمئة و1 بالمئة في الربع الرابع.

وانخفض الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 1.1 بالمئة في الربع الرابع من عام 2021 مقارنة بالربع المناظر في 2019، وهو الربع الذي سبق الجائحة.

الأناضول