الأردن – أعلنت السلطات الأردنية إطلاق حملة تفتيش رقابية موسعة في بلدية عين الباشا، أسفرت عن إتلاف نحو 7 أطنان من اللحوم المخالفة للشروط الصحية.

كما أشارت السلطات الأردنية إلى أنه تم توقيف 9 أشخاص لارتكابهم مخالفات وتجاوزات صحية وقانونية، إضافة إلى تحرير مخالفات لمنشآت لم تلتزم بالشروط والمواصفات.

وأكد متصرف بلدية عين الباشا، بشار الدبوبي، أن “هذه الحملة مستمرة في عملها بين وقت وآخر وبشكل مفاجئ لحين الإنتهاء من كافة مناطق الاختصاص في المنطقة، بهدف ضبط كافة التعديات والحد من المخالفات الواقعة على جميع الخدمات والصحة العامة”.

المصدر: “عمون”