إنجلترا – أعلن الاتحاد الدولي للبياتلون “IBU” في بيان رسمي اليوم السبت، منع رياضيي روسيا وبيلاروس من المشاركة في بطولاته تحت راية البلدين، ومنع عزف نشيدي البلدين ورفع علميهما خلال المنافسات.

واشترط “IBU” أيضا على رياضيي روسيا وبيلاروس المشاركين في بطولاته عدم إظهارهم لأي من رموز بلادهم وشعاراتهم الوطنية على ملابسهم خلال المنافسات.

وكانت اللجنة الأولمبية الدولية قد دعت أمس الجمعة جميع الاتحادات الرياضية إلى إلغاء أو نقل جميع المسابقات من أراضي روسيا وبيلاروس بسبب العملية العسكرية الروسية لحماية دونباس.

كما دعت اللجنة الأولمبية الدولية إلى عدم رفع العلمين الروسي والبيلاروسي في الأحداث الرياضية الدولية وعدم عزف نشيديهما الوطنيين.

المصدر: sport-interfax.ru