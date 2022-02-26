الجزائر – أعلن الاتحاد العام للعمال الجزائريين، امس توقيع اتفاقية تعاون مع اتحاد نقابات فلسطين، بما يخدم القضية الفلسطينية.

ووفق بيان لاتحاد العام للعمال الجزائريين، “جرى توقيع الاتفاقية بحضور أمينه العام سليم لباطشة، ونظيره الفلسطيني شاهر سعد”.

وأفاد البيان بأن “الاتفاقية تأتي في إطار مساعي الاتحادين للتعاون والعمل المشترك، وتعميق التضامن الوطني والشعبي والنقابي والعمالي بين الجزائر وفلسطين، بما يخدم ويعزز القضية الفلسطينية”.

وأوضح أن “الاتفافية تندرج ضمن آلية عمل نقابي فعالة على ملفات وقضايا تخص الطبقة العاملة الفلسطينية والجزائرية، في مقدمتها الحماية والعدالة الاجتماعية واتفاقيات منظمة العمل الدولية”.

ويعتبر الاتحاد العام للعمال الجزائريين، أكبر تنظيم نقابي في البلاد، وله تواجد في كافة القطاعات الحكومية والشركات العمومية الكبرى، ويقوله مسؤولوه إنه يضم أكثر من 2 مليون عامل.

وتأسس الاتحاد العام لنقابات فلسطين عام 1965، وهو امتدادا لنضال الحركة العمالية الفلسطينية في عشرينيات القرن الماضي، ويضم نحو 350 عاملا في الضفة الغربية وقطاع غزة.

الأناضول