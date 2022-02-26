روسيا – أكدت وزارة الدفاع الروسية إن مجموعة من المتطرفين الأوكرانيين قامت بتفجير الجسور في اتجاهات معينة لمنع انسحاب القوات النظامية الأوكرانية.

وجاء في بيان الدفاع الروسية: “تم زج مجموعات من القوميين المتطرفين يتراوح عددهم بين 25 و30 شخصا وخاضعين لتدريب خاص داخل الوحدات العسكرية النظامية للقوات الأوكرانية من قبل جهاز الأمن الأوكراني”.

ولفتت الوزارة إلى أن القوميين الأوكران يقومون بالتركيز على الجنود الأوكران المترددين، وفي حالة اتخذ أحد القادة العسكريين في الجيش النظامي الأوكراني قرارا بالانسحاب من الجبهة، فإنهم يشكلون عوائق في طريقهم لمنعهم من خلال تفجير الجسور.

وأضافت الوزارة أنه تم تسجيل أكثر من حالة قتل وانتقام نفذها القوميون المتطرفون بحق المجندين الأوكران الذين لا يريدون القتال.

من جانب آخر لفتت الوزارة في بيانها إلى: “قيام مستشاري البنتاغون ووكالة المخابرات المركزية بتعليم القيادة العسكرية الأوكرانية كيفية وضع أنظمة مدفعية صاروخية في مناطق سكنية وبين المدنيين”.

وقالت وزارة الدفاع إن استخدام المناطق السكنية لتغطية مواقع إطلاق النار يعد جرائم حرب.

وشددت وزارة الدفاع على أن “هذه الأساليب يستخدمها بنشاط إرهابيون تشرف عليهم وكالة المخابرات المركزية في الشرق الأوسط ودول أخرى”.

المصدر: نوفوستي