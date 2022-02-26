ليبيا – قال عضو مجلس النواب عمر العربي إن جلسة النواب الاثنين المقبل ستخصص لمنح الثقة لحكومة باشاغا بعد انتهائه من تشكيلها وتسليمها لمجلس النواب.

العربي استبعد في تصريح لمنصة”فواصل” أن لا يكون لقرار مجلس الدولة برفض التعديل الدستوري، أثر على منح الثقة للحكومة فالرفض سياسي، أما الناحية القانونية والإجراءات فقد تمت بالتوافق مع رئيس المجلس واللجان التي تقابلت مع لجنة خارطة الطريق ويبقى الهاجس من مسألة رفض الحكومة وكيف ستواجه.

ولفت إلى أن منح الثقة يحتاج لنصاب قانوني مرجحاً أن يكون النصاب موجود لأن باشاغا وسع حكومته ليحصل على ثقة النواب.

كما أضاف”وللأسف حكومة باشاغا ذهبت للترضيات التي كنا ضدها بالمطلق وكان الأجدر أن تكون حكومة بـ13 وزير وفق الدوائر ولكن ذهب إلى حكومة تتراوح بين 28 إلى 30 وزير”.