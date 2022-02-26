العراق – أعلن مصدر أمني عراقي عثور قوة من الفرقة الأولى من الجيش العراقي على مضافة تابعة لعناصر تنظيم “داعش” الإرهابي وتدميرها في محافظة ديالى.

وقال إنه “وحسب توجيهات قائد الفرقة الأولى وردت معلومات من مصادرنا تفيد بوجود مضافة تابعه لعصابات داعش الإرهابية في منطقة حقول المراديه في ديالى شمال شرق العراق”.

وأضاف: “على الفور شرعت قوة من مقر فوج المشاة الرابع اللواء الثاني مؤلفه من 8 عربات و32 مقاتلا، وبعد تفتيش المكان تم العثور على عبوة ناسفة تم معالجتها من قبل الجهد الهندسي”.

وأشار المصدر إلى “العثور على مواد أسلحة ومعدات عسكرية بالإضافة إلى مواد معدة للتفجير وصواريخ، وكذلك مواد معيشية من غذاء ودواء وغيرها”، مؤكدا تدمير المواد “موقعيا وبالكامل”.

المصدر: RT