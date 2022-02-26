الكشف عن قواعد نهائي كأس الرابطة في حال انتهاء مواجهة ليفربول وتشيلسي بالتعادل

إنجلترا – يصطدم تشيلسي بنظيره ليفربول، مساء الأحد على ملعب ويمبلي، في نهائي كأس رابطة الأندية الإنجليزية المحترفة لكرة القدم.

ويتساءل البعض عما سيحدث في نهائي كأس الرابطة حال انتهاء الوقت الأصلي من المباراة بالتعادل السلبي أو الإيجابي.

على هذا كشفت صحيفة “ذا صن” الإنجليزية أن قواعد المسابقة تنص على الاحتكام إلى الأشواط الإضافية، حال سيطرة التعادل على الوقت الأصلي بين الفريقين في نهائي المسابقة.

وفي حال استمرار التعادل في الأشواط الإضافية، ستكون لركلات الترجيح كلمة الحسم في النهاية.

فيما أن تلك القاعدة لا تطبق في المراحل الخمس الأولى من تلك البطولة، حيث يلجأ الفريقان على الفور إلى ركلات الترجيح حال انتهاء الوقت الأصلي بالتعادل، دون الحاجة إلى الأشواط الإضافية.

وتأهل ليفربول إلى نهائي البطولة بعد تغلبه على أرسنال بنتيجة 2-0، بينما فاز تشيلسي على توتنهام بنتيجة 3-0.

وفاز ليفربول بأكبر عدد من الألقاب في المسابقة برصيد 8 ألقاب، مشاركة مع مانشستر سيتي، الذي فاز باللقب في المواسم الأربعة الأخيرة.

المصدر: the-sun