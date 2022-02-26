ليبيا – رأى المحلل السياسي الليبي كمال المرعاش أن تصويت مجلس الدولة ضد التعديل الدستوري، لن يكون له أي أثر قانوني، لأن التعديل قد أصبح نافذًا بعد أن أيدته قائمة مؤلفة من 75 عضوًا من مجلس الدولة، وصلت إلى البرلمان قبل أن يصدر مرسومًا بالتعديل الدستوري، ما يفي بمسألة التشاور مع مجلس الدولة المنصوص عنها في اتفاقات الصخيرات وجنيف.

المرعاش وفي تصريحات خاصة لموقع “إرم نيوز” الخميس قال: ما يمارس من عبث داخل مجلس الدولة هو نتاج محاولات الدبيبة للاستمرار في التعنت والتشبث بالسلطة من خلال مجموعة من نواب مجلس الدولة الذين اشترى ذممهم بالمال، وما يبرهن على أنه عبث أن التصويت كان تحت تهديد السلاح من قبل الميليشيات التي أرسلها الدبيبة لإرهاب أعضاء مجلس الدولة الـ 75 الذين أيدوا التعديل الدستوري وتشكيل الحكومة الجديدة.

وأكمل المرعاش حديثه: ”السيناريو يذكرنا بكيفية اتخاذ قانون العزل السياسي تحت تهديد الميليشيات عام 2013 بعد أن تمت محاصرة المؤتمر الوطني العام وإجبار النواب على التصويت عليه“.