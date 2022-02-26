السويد – أعلن الاتحاد السويدي لكرة القدم في بيان رسمي اليوم السبت عدم خوض المنتخب السويدي مباراة “محتملة” ضد نظيره الروسي، ضمن الملحق الأوروبي المؤهل إلى كأس العالم بكرة القدم “قطر 2022”.

وقال الاتحاد السويدي في بيانه أنه يرفض مواجهة المنتخب الروسي في شهر مارس، بغض النظر عن مكان إقامة المباراة اعتراضا على العملية العسكرية التي تقوم بها روسيا لحماية دونباس.

ومن المقرر أن تستضيف العاصمة موسكو مباراة الملحق الأوروبي المؤهلة إلى كأس العالم “قطر 2022” بين المنتخبين الروسي والبولندي في الـ24 من مارس المقبل.

وسيلعب الفائز من المواجهة، على أرضه في الـ29 من مارس، مع الفائز من مباراة السويد والتشيك لخطف بطاقة المشاركة في مونديال قطر عن المسار الثاني في الملحق الأوروبي.

وكان الاتحاد البولندي لكرة القدم قد أعلن في وقت سابق اليوم رفضه مواجهة نظيره الروسي لذات السبب.

المصدر: الاتحاد السويدي لكرة القدم