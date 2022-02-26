الناتو يدعو روسيا لوقف عمليتها في أوكرانيا ويؤكد مواصلة دعمه لكييف

الناتو يدعو روسيا لوقف عمليتها في أوكرانيا ويؤكد مواصلة دعمه لكييف

أوكرانيا – أعلن زعماء دول حلف الناتو أنهم سيواصلون تقديم “الدعم السياسي والعملي” لأوكرانيا، ودعوا روسيا لوقف عمليتها العسكرية وسحب قواتها من أوكرانيا.

وجاء في البيان الختامي الصادر عن قمة الناتو اليوم الجمعة، أن قادة دول الحلف يدينون العملية الروسية في أوكرانيا، ويدعون موسكو لسحب جميع قواتها من الأراضي الأوكرانية.

وقالوا في البيان: “سنواصل تقديم الدعم السياسي والعملي لأوكرانيا بينما تواصل الدفاع عن نفسها، وندعو الآخرين للقيام بالخطوة ذاتها”.

وأضاف الناتو أنه بدأ بالعمل بالخطط الدفاعية “للتعامل مع الحالات الطارئة وحماية أراضي الحلف”.

وأكد أنه سيخرج بالاستنتاجات الضرورية في ما يخص استراتيجيته للردع والدفاع على خلفية الأعمال الروسية في أوكرانيا.

ووصف زعماء الناتو العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا بأنها “أكبر خطر على الأمن الأوروبي والأطلسي”.

المصدر: وكالات