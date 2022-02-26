اليمن.. مقتل قائد عسكري بارز إثر معارك مع الحوثيين في حجة

اليمن.. مقتل قائد عسكري بارز إثر معارك مع الحوثيين في حجة

اليمن – قُتل قائد عسكري بارز في الجيش اليمني، امس إثر معارك مع الحوثيين في مدينة حرض الاستراتيجية بمحافظة حجة، غربي البلاد.

وأفادت وكالة الأنباء اليمنية الرسمية (سبأ) بـ”تشييع جثمان رئيس شعبة التسليح في المنطقة العسكرية الخامسة العميد هيكل السميني، مع عدد من أبطال الجيش (لم تحدد عددهم)”.

وأضافت “استشهدوا في معركة الدفاع عن الجمهورية اليمنية، وإنهاء انقلاب مليشيا الحوثي الإيرانية، بجبهة حرض في محافظ حجة (غرب)”. دون تفاصيل أكثر.

ومطلع فبراير/ شباط الجاري، أطلق الجيش اليمني عملية عسكرية لتحرير مدينة حرض الاستراتيجية بمحافظة حجة من قبضة الحوثيين.

وتعتبر “حرض” إحدى المدن اليمنية المهمة، كونها تضم منفذا بريا حيويا مرتبطا بالسعودية، يعد واحدا من أهم منافذ اليمن.

ويشهد اليمن منذ نحو 7 سنوات حربا مستمرة بين القوات الموالية للحكومة المدعومة بتحالف عسكري عربي تقوده الجارة السعودية، والحوثيين المدعومين من إيران، المسيطرين على عدة محافظات بينها العاصمة صنعاء منذ سبتمبر/ أيلول 2014.

الأناضول