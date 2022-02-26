ليبيا – شكل رئيس حكومة تصريف الأعمال عبدالحميد الدبيبة لجنة ترأسها وزيرة الخارجية نجلاء المنقوش ووتكون من وكلاء كل من الخارجية ، المواصلات ، الداخلية ، الصحة ، التعليم العالى والشؤون الخارجية بالديوان ، والشؤون الادارية والمالية بالخارجية .

الدبيبة أوضح بأن الهدف من تشكيل اللجنة هو العمل على عودة الجالية الليبية المقيمة في أوكرانيا ، وذلك بالتنسيق مع لجنة الترحيل المشكلة من وزارة الخارجية .

يشار إلى أن قرار الدبيبة قد صدر بعد بدء السفارة الليبية في كييف في اجلاء أول دفعة مواطنين ليبيين برًا إلى سلوفاكيا بعد تجميعهم في مقرها ، فيما لايزال بعضهم عالقين بمناطق عزلتها روسيا أو اندلع فيها القتال.