بكين: معظم النقاط الخلافية حول الاتفاق النووي حسمت وننتظر قرارا سياسيا من طهران وواشنطن

بكين: معظم النقاط الخلافية حول الاتفاق النووي حسمت وننتظر قرارا سياسيا من طهران وواشنطن

بكين – أكد وانغ كوان بان رئيس الوفد الصيني إلى مفاوضات فيينا حول الملف النووي الإيراني، إن الأطراف المتفاوضة حسمت معظم النقاط العالقة لإحياء الاتفاق النووي مع طهران.

وأضاف وانغ كوان بان، أن الأطراف المعنية ينتظرون الآن قرارا سياسيا من طهران وواشنطن لا غير.

وفي وقت سابق اعتبر رئيس الوفد الصيني أن التقدم في المفاوضات والأحكام السياسية تشير إلى أن التوصل إلى اتفاق.

وصرح بأن المحادثات تتقدم وتمضي إلى الأمام.

وبخصوص مدى تأثير الأزمة الأوكرانية على مسار مفاوضات فيينا، فقد أكد رئيس الوفد الصيني في مفاوضات فيينا أن جميع الأطراف المتفاوضة مهتمة بما يجري هنا ولا تريد ربط المفاوضات النووية بما يحدث في أوكرانيا.

المصدر: RT