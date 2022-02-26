ليبيا – قال عضو مجلس الدولة الاستشاري وعضو المؤتمر العام منذ عام 2012 سعد بن شرادة إن اهتمام المجلس منصب حاليًا على المسار الدستوري والقوانين الانتخابية، وليس من أولوياته تغيير الحكومة.

بن شرادة وفي تصريحات خاصة لقناة “ليبيا بانوراما” الذراع السياسي لجماعة الإخوان المسلمين، أوضح أن تصويت المجلس برفض قرارات مجلس النواب خاصة تعديل الإعلان الدستوري الثاني عشر خطوة خطيرة ستعقد الأزمة، وقد تؤدي لانقسام السلطات، وتعيد البلاد إلى المربع الأول، نافيًا أي علاقة لموقف مجلس الدولة بخارطة الطريق التي تقدمت بها الحكومة.