ليبيا – عقد رئيس المؤسسة الوطنية للنفط مصطفى صنع الله، الخميس، اجتماعا مع رئيس مجلس إدارة مجموعة ليبومارك علي امسلم، والمدير التجاري لمجموعة جبل الفلكسي التابعة لمجموعة ليبومارك عمر أبو شعالة، والموظف بالشركة أحمد بشير، إلى جانب المدير التنفيذي لإتحاد الصناعة الليبية علي نصير بحضور عضو مجلس إدارة مؤسسة النفط أبو القاسم شنقير.
الاجتماع ناقش بحسب المكتب الإعلامي لمؤسسة النفط إمكانية مساهمة شركات القطاع الخاص الوطنية في تنفيذ جزء من المشاريع التي تسعى المؤسسة لتنفيذها بهدف زيادة القدرة الإنتاجية.
وقدم الحضور من القطاع الخاص عرضا يحوى شرحا مقتضبا عن نشاطاتهم وأعمالهم المتعلقة بالصناعة النفطية.
بدوره، أطلع عضو مجلس إدارة المؤسسة أبو القاسم شنقير، الحضور على حجم الأعمال والمشاريع المستقبلية الهامة، تحديدا المتعلقة بالحفر، التي ترغب المؤسسة في تنفيذها بمختلف مناطق عملياتها، مؤكدا أن جميع شركات القطاع الخاص الوطنية مدعوة للمشاركة في تنفيذها.
من جانبه، أثنى المدير التنفيذي لاتحاد الصناعة الليبية علي نصير، على دور المؤسسة ودعمها الدائم للقطاع الخاص، وسعيها المستمر لفتح آفاق الاستثمار وقنوات التعاون بين القطاعين العام والخاص في ليبيا.
من جانبه، بيّن صنع الله، أن إنتاج الطاقة في ليبيا يعتمد بشكل أساسي على القطاع الخاص، وأن معظم أعمال الحفر تقوم بها شركات خاصة إضافة للخدمات البترولية والتموين، معرجا على دور القطاع الخاص خلال السبعينيات حيث كان جل أعمال الخدمات والنقل والأعمال الفنية الأخرى يقدمها القطاع الخاص الوطني إلى أن تقلص دوره بعد ذلك.
كما جدد صنع الله، تأكيد المؤسسة على أن الأولوية دائمًا للشركات الوطنية الليبية لتنفيذ عديد المشاريع الهامة بقطاع النفط الليبي، وأن الفرص متاحة لجميع الشركات بدون استثناء مع مراعاة توفير معايير الجودة والكفاءة، إضافة إلى الأسعار التنافسية.
هذا وحضر الاجتماع كل رئيس مجلس إدارة الشركة العالمية للاستشارات البترولية علي خطيب، ومستشاره محمد عبد القادر، ونائبه تروند أولدال.
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