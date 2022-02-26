ليبيا – عقد رئيس المؤسسة الوطنية للنفط مصطفى صنع الله، الخميس، اجتماعا مع رئيس مجلس إدارة مجموعة ليبومارك علي امسلم، والمدير التجاري لمجموعة جبل الفلكسي التابعة لمجموعة ليبومارك عمر أبو شعالة، والموظف بالشركة أحمد بشير، إلى جانب المدير التنفيذي لإتحاد الصناعة الليبية علي نصير بحضور عضو مجلس إدارة مؤسسة النفط أبو القاسم شنقير.

الاجتماع ناقش بحسب المكتب الإعلامي لمؤسسة النفط إمكانية مساهمة شركات القطاع الخاص الوطنية في تنفيذ جزء من المشاريع التي تسعى المؤسسة لتنفيذها بهدف زيادة القدرة الإنتاجية.

وقدم الحضور من القطاع الخاص عرضا يحوى شرحا مقتضبا عن نشاطاتهم وأعمالهم المتعلقة بالصناعة النفطية.

بدوره، أطلع عضو مجلس إدارة المؤسسة أبو القاسم شنقير، الحضور على حجم الأعمال والمشاريع المستقبلية الهامة، تحديدا المتعلقة بالحفر، التي ترغب المؤسسة في تنفيذها بمختلف مناطق عملياتها، مؤكدا أن جميع شركات القطاع الخاص الوطنية مدعوة للمشاركة في تنفيذها.

من جانبه، أثنى المدير التنفيذي لاتحاد الصناعة الليبية علي نصير، على دور المؤسسة ودعمها الدائم للقطاع الخاص، وسعيها المستمر لفتح آفاق الاستثمار وقنوات التعاون بين القطاعين العام والخاص في ليبيا.

من جانبه، بيّن صنع الله، أن إنتاج الطاقة في ليبيا يعتمد بشكل أساسي على القطاع الخاص، وأن معظم أعمال الحفر تقوم بها شركات خاصة إضافة للخدمات البترولية والتموين، معرجا على دور القطاع الخاص خلال السبعينيات حيث كان جل أعمال الخدمات والنقل والأعمال الفنية الأخرى يقدمها القطاع الخاص الوطني إلى أن تقلص دوره بعد ذلك.

كما جدد صنع الله، تأكيد المؤسسة على أن الأولوية دائمًا للشركات الوطنية الليبية لتنفيذ عديد المشاريع الهامة بقطاع النفط الليبي، وأن الفرص متاحة لجميع الشركات بدون استثناء مع مراعاة توفير معايير الجودة والكفاءة، إضافة إلى الأسعار التنافسية.

هذا وحضر الاجتماع كل رئيس مجلس إدارة الشركة العالمية للاستشارات البترولية علي خطيب، ومستشاره محمد عبد القادر، ونائبه تروند أولدال.

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