الإمارات العربية – احتفظ السلوفيني تادي بوغاتشار بلقبه بطلا لطواف الإمارات للدراجات الهوائية للعام الثاني تواليا، بعد فوزه اليوم السبت بالمرحلة السابعة والأخيرة من السباق.

وقطع دراج فريق الإمارات مسافة السباق البالغة 1058 كلم على مدى 7 أيام في 25 ساعة و38 دقيقة و16 ثانية، متفوقا بفارق 22 ثانية على البريطاني آدم يايتس و48 ثانية على الإسباني بيو بلباو.

وأصبح بوغاتشار البالغ 23 عاما أول بطل يحتفظ بلقبه في السباق الإماراتي الذي انطلق في 2019، بعد دمج سباقي أبو ظبي ودبي.

وقطع بوغاتشار مسافة المرحلة الأخيرة في مدينة العين لمسافة 148 كلم والتي تخللها في آخر 10 كلم صعود جبل حفيت الذي يرتفع 1025 مترا فوق سطح البحر، في 3 ساعات و20 دقيقة و24 ثانية، متفوقا بفارق ثانية عن يايتس، و5 ثوان عن بلباو.

واحتفى فريق الإمارات بالدراج السلوفيني بعد الفوز بإهدائه الإقامة الذهبية للدولة (تأشيرة طويلة الامد).

المصدر: أ ف ب