بولندا – أعلن الاتحاد البولندي لكرة القدم رفضه خوض مباراة منتخبه الأول أمام نظيره الروسي، في التصفيات المؤهلة لكأس العالم قطر 2022.

وكتب سيزاري كوليشا، رئيس الاتحاد البولندي لكرة القدم عبر حسابه الرسمي على “تويتر”: “لا مزيد من الكلمات، حان وقت العمل! بسبب تصاعد عدوان روسيا على أوكرانيا، لا ينوي المنتخب البولندي خوض مباراته الفاصلة ضد روسيا”.

وأضاف كوليشا: “هذا هو القرار الصحيح الوحيد. نحن نجري محادثات مع الاتحادات الوطنية المختلفة، لتقديم موقف مشترك للاتحاد الدولي لكرة القدم”.

ومن المقرر أن يواجه المنتخب الروسي نظيره البولندي نهاية شهر مارس المقبل على ملعب “لوجنيكي”، لحساب الملحق الأوروبي المؤهل لتصفيات مونديال قطر 2022.

المصدر: eurosport