بيسكوف عن تأثير العقوبات الغربية على الاقتصاد الروسي: ستخلق مشاكل لكنها قابلة للحل

بيسكوف عن تأثير العقوبات الغربية على الاقتصاد الروسي: ستخلق مشاكل لكنها قابلة للحل

موسكو – أقر المتحدث باسم الرئاسة الروسية، دميتري بيسكوف، بأن العقوبات الغربية على قطاعات التكنولوجيا الفائقة في الاقتصاد الروسي “ستخلق مشاكل”، لكنه أكد أن هذه المشاكل قابلة للحل.

وقال بيسكوف للصحفيين اليوم الجمعة: “تم تقليص هذا الاعتماد بشكل منهجي في السنوات الأخيرة، وكان الهدف الرئيسي، في ظل استمرار فرض العقوبات، هو ضمان الاكتفاء الذاتي الكامل والاستبدال الكامل للواردات، وفي مجالات عدة تم تحقيق الهدف، في حال عدم بلوغ الهدف بالكامل، هناك إمكانية لتحقيق إنجاز سريع، بالتأكيد ستكون هناك مشاكل، لكنها ليست مستعصية”.

وجاءت كلمات بيسكوف ردا على تصريح الرئيس الأمريكي جو بايدن بأن الحزمة الجديدة من العقوبات سيكون لها تأثير طويل المدى على صناعات التكنولوجيا الفائقة في روسيا مثل الفضاء والصناعة النووية وغيرها.

وفي وقت سابق، أعلن الرئيس الأمريكي جو بايدن عن فرض عقوبات وصفها “بالقاسية” على روسيا. وأضاف أنه تم تصميم العقوبات ليكون لها تأثير طويل المدى على موسكو.

المصدر: نوفوستي