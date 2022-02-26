ليبيا – وقعت ليبيا والمغرب على اتفاقية تعاون تهدف إلى تطوير العمل المشترك في مجال حماية حقوق الإنسان والنهوض بها في البلدين.

المجلس الوطني المغربي للحريات العامة وحقوق الإنسان كشف في بيان له أنه جرى التوقيع على اتفاقية للشراكة والتعاون بين المؤسستين الوطنيتين لحقوق الإنسان.

ولفت إلى أن الاتفاقية تهدف إلى إرساء وتطوير العمل المشترك والتعاون والتشاور بين الجانبين، بما يعزز حماية حقوق الإنسان والنهوض بها في البلدين.

وأشار إلى أن توقيع هذه المذكرة يعد انجاز كبير لصالح المجلسين ولصالح حقوق الانسان في البلدين.