المغرب – يصطدم الزمالك المصري بمضيفه الوداد المغربي، اليوم السبت، ضمن مباريات الجولة الثالثة من دور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا، على ملعب محمد الخامس بالدار البيضاء.

واستقر الفرنسي باتريس كارتيرون، المدير الفني للزمالك، بنسبة كبيرة على تشكيل فريقه.

ويتوقع أن يدخل الزمالك المباراة بالتشكيل التالي:

حراسة المرمى: محمد أبو جبل.

خط الدفاع: أحمد أبو الفتوح، محمود حمدي الونش، محمود علاء، حمزة المثلوثي.

خط الوسط: إمام عاشور، أحمد سيد زيزو، يوسف أوباما، محمود شيكابالا “محمد أوناجم”، أشرف بن شرقي.

خط الهجوم: سيف الدين الجزيري.

فيما يبدو أن المغربي وليد الركراكي، المدير الفني للوداد المغربي، استقر أيضا على التشكيل الذي سيخوض به مباراة الزمالك

ومن المتوقع أن يخوض الوداد المباراة بتشكيل مكون من:

حراسة المرمى: أحمد رضا التكناوتي

خط الدفاع: حمزة أيت علال- جلال الداودي- أشرف داري- يحيى عطية الله

خط الوسط: رضا الجعدي- يحيى جبران- أيمن الحسوني.

خط الهجوم: صلاح الدين بنيشو، جاي مبينزا- مؤيد اللافي.

المصدر:RT