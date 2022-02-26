دوري الأبطال.. المريخ يهزم الهلال في “ديربي النيلين” في القاهرة

دوري الأبطال.. المريخ يهزم الهلال في “ديربي النيلين” في القاهرة

السودان – تغلب المريخ السوداني على مواطنه الهلال بنتيجة 2-1 في “ديربي النيلين” الذي جمعهما اليوم الجمعة على ملعب السلام في العاصمة المصرية القاهرة ضمن الجولة الثالثة من دوري أبطال إفريقيا.

وسجل السماني الصاوي ثنائية المريخ في الدقيقتين 3 و42، فيما سجل هدف الهلال الوحيد محمد عبد الرحمن في الدقيقة الـ32 من عمر اللقاء.

وبهذا الفوز، رفع المريخ رصيده إلى 4 نقاط ليتصدر المجموعة الأولى بفارق الأهداف عن وصيفه صن داونز الجنوب إفريقي.

في المقابل، توقف رصيد الهلال عند نقطة يتيمة في قاع الترتيب.

يذكر أن الأهلي المصري حامل اللقب يحتل المركز الثالث في المجموعة الأولى برصيد نقطة واحدة حصل عليها بعد تعادله السلبي في الجولة الثانية أمام الهلال.

وسيستضيف الأهلي فريق صن داونز غدا السبت ضمن الجولة الثالثة من البطولة القارية، علما أن لديه مباراة مؤجلة أمام المريخ.

المصدر: RT