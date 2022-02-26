رونالدو يوجه رسالة للعالم

إنجلترا – بعث البرتغالي كريستيانو رونالدو، نجم مانشستر يونايتد، برسالة على خلفية الأحداث السياسية التي يشهدها العالم.

وكتب رونالدو، عبر خاصية الستوري في حسابه الرسمي على “إنستغرام”: “نحتاج إلى صنع عالم أفضل من أجل أطفالنا.. ندعو الله من أجل السلام في عالمنا”.

ويستعد رونالدو للمشاركة مع مانشستر يونايتد ضد واتفورد، اليوم السبت، على ملعب “أولد ترافورد”، ضمن منافسات الجولة 27 من الدوري الإنجليزي الممتاز.

ويحتل مانشستر يونايتد المركز الرابع في البريميرليغ، برصيد 46 نقطة، بفارق 17 نقطة عن مانشستر سيتي صاحب الصدارة.

المصدر: instagram/cristiano