زاخاروفا: لافروف سيجري محادثات مع نظيره الإماراتي الاثنين المقبل في موسكو

زاخاروفا: لافروف سيجري محادثات مع نظيره الإماراتي الاثنين المقبل في موسكو

موسكو – أكدت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا، أن الوزير سيرغي لافروف سيعقد محادثات في موسكو مع نظيره الإماراتي الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان الاثنين المقبل.

وقالت: “في 28 فبراير، سيجري وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف محادثات مع وزير الخارجية والتعاون الدولي الإماراتي، والذي سيقوم بزيارة عمل إلى موسكو”.

وأضافت: “لافروف سيشارك أيضا في مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة في الفترة من 28 فبراير إلى 1 مارس”.

وتابعت: “من المتوقع أن يقوم لافروف بزيارة إلى جنيف في الفترة ما بين 28 فبراير و1 مارس، حيث سيشارك في الجزء رفيع المستوى من الدورة 49 لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة ويتحدث في مؤتمر نزع السلاح”.

المصدر: “تاس”