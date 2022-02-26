بغداد – أصدرت السفارة الكويتية في بغداد، امس بيانا احتجت فيه على تغريدة للسياسي ورجل الدين إياد جمال الدين الذي اعتبر الكويت “قضاء عراقيا”.

وذكر بيان للسفارة “نعبر عن استنكارنا ورفضنا القاطع للتغريدات المسيئة التي صدرت عن رجل الدين العراقي المدعو إياد جمال الدين، والتي أساء فيها عبر موقعه على وسائل التواصل الاجتماعي إلى دولة الكويت ورموزها وقيادتها وشعبها وحملت عبارات مرفوضة ومستهجنة ومردود عليها”.

وأضاف: “في الوقت الذي تعبر فيه السفارة عن استيائها البالغ لمثل هذه التصرفات التي تهدف للنيل من العلاقات الأخوية التي تربط البلدين الشقيقين، فإنها تدعو السلطات العراقية المعنية إلى لجم هذه الأصوات النشاز باتخاذ الإجراءات القانونية تجاهها”.

المصدر: RT