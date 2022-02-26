سوريا – نعى الاتحاد الرياضي العام واللجنة الأولمبية السورية الرباع طلال النجار الذي وافته المنية اليوم السبت عن عمر ناهز 69 عاما.

وقال الاتحاد في بيان له: “إن النجار من أعلام الرياضة السورية الذين تركوا بصمتهم في المحافل المحلية والعربية والقارية والدولية وكانت مسيرته الرياضية حافلة بالإنجازات التي ترجمت بأكثر من خمسين ميدالية براقة”.

وحقق الراحل النجار وفق البيان ذهبية محافظة حمص برفع الأثقال في أول مشاركة له عام 1970 وبعدها بعام فضية بطولة الجمهورية وفي عام 1973 ذهبية بطولة الجمهورية أيضا.

ورافقت الميداليات الذهبية مسيرة البطل الراحل النجار في مشاركاته العربية حيث حقق ذهبية ببطولة العرب في بيروت عام 1974 ثم ذهبية الدورة العربية الخامسة في دمشق عام 1976 وذهبية بطولة العرب في ليبيا عام 1978 بالإضافة إلى ذهبية بطولة آسيا في تايلاند 1978 أما في عام 1979 فحقق ذهبية بطولة البحر المتوسط التي أقيمت في يوغسلافيا.

وحطم الرقم العربي والآسيوي والمتوسطي في أولمبياد موسكو عام 1980 ليتابع حصاده بذهبية في بطولة آسيا في اليابان عام 1981 وحقق في العام نفسه بطولة الصمود والتصدي في ليبيا وفي عام 1982 .

وحاز المركز الأول في الدورة الآسيوية التاسعة في الهند والمركز الأول في بطولة آسيا بدمشق عام 1983 وفي العام نفسه نال لقب بطولة الدورة الإسلامية في إيران.

كما حقق الراحل النجار المركز الأول في الدورة العربية السادسة بالمغرب عام 1985 وبعدها بعام المركز الأول في البطولة العربية بدمشق واختتم مشاركاته بثلاث برونزيات في دورة ألعاب المتوسط التي أقيمت في اللاذقية عام 1987.

يشار إلى أن الراحل النجار عمل بعد اعتزاله مدربا ومن ثم رئيسا للجنة الفنية للعبة في حمص ومن ثم نائبا لرئيس الاتحاد العربي السوري لرفع الأثقال.

المصدر: “وكالة سانا”