لبنان – علق رئيس الحزب الديمقراطي اللبناني طلال أرسلان، على إدانة وزارة الخارجية اللبنانية، للعملية العسكرية الروسية في أوكرانيا.

وكتب أرسلان عبر “تويتر”: “حين نرفض التدخل في شؤوننا الداخلية ونعتبر ذلك خرقا لسيادة وطننا علينا الالتزام بعدم التدخل في شؤون الآخرين والدول وبيان الخارجية اللبنانية لا يعبر عن موقف لبنان الذي يعتز بالعلاقات التاريخية مع روسيا الإتحادية”.

وأضاف: “الأجدى بنا التفرغ لمشاكلنا وأزماتنا والعمل على معالجتها”.

ودانت وزارة الخارجية اللبنانية في بيان صدر عنها يوم أمس، اجتياح الأراضي الأوكرانية، ودعت روسيا إلى وقف العمليات العسكرية فورا.

المصدر: RT