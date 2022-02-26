الإمارات العربية – أكد العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني تضامنه مع الإمارات أمام كل ما يهدد أمنها، وذلك في مباحثات ثنائية أجراها مع ولي عهد أبو ظبي الشيخ محمد بن زايد آل نهيان.

وأعرب العاهل الأردني خلال المباحثات التي عقدت في العاصمة أبو ظبي عن “اعتزازه بالعلاقات الأخوية التاريخية المتينة التي تربط البلدين والشعبين الشقيقين”.

وعبّر عن “إدانته للاعتداءات الحوثية الإرهابية على الإمارات”، مشددا على أن “أمن الإمارات من أمن الأردن”.

من جانبه أشاد ولي عهد أبوظبي “بموقف الأردن بإدانة الاعتداءات الحوثية على دولة الإمارات وتضامنه معها”، مشددا على أن “هذا الموقف يأتي في إطار دور الأردن المشرف على مدى تاريخه”.

وتناولت المباحثات المستجدات الإقليمية والدولية “وتم التأكيد على إدامة التنسيق والتشاور حيال مختلف القضايا ذات الاهتمام المشترك، لما فيه مصلحة البلدين” وفق وكالة “بترا” الأردنية.

المصدر: “بترا”