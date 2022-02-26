ليبيا – قال مفتي المؤتمر العام المعزول من قبل مجلس النواب الصادق الغرياني إن هناك حلف بغي وعدوان على الشعب الليبي وهو حلف كبير؛ بعض الدول عدوانها سافر فيه، وبعضها يعمل عمل المنافقين.

الغرياني المدرج ضمن قوائم الارهاب بدول الخليج ومصر اعتبر في تصريح سابق له في عام 2019 عبر برنامج “الاسلام والحياة” الذي يذاع على قناة” التناصح” التابعه له أن روسيا بلد انتهازي مرتزق ومعروفة بذلك منذ زمن بعيد ولا تبالي بالشعب الروسي وبمن قتل منه ما دامت الأثمان مدفوعة للحكومة عن كل رأس بحسب قوله.

وإدعى أن روسيا تمارس القمع ضد شعبها في الداخل ولا تبالي أن تمارسه على غيرها من الشعوب، وتاريخها أسود معروف في العنصرية وقتل المسلمين، مضيفًا :” فهي امتداد الدولة السوفييت التي احتلت أفغانستان، وهي التي دمرت سوريا، والآن توجهت بجيوشها إلى ليبيا”.