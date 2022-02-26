ليبيا – قال عضو مجلس الدولة الاستشاري وعضو المؤتمر العام منذ عام 2012 موسى فرج إن جلسة التصويت على رفض تعديل الإعلان الدستوري صحيحة لا غبار عليها، لافتًا إلى أن الجلسة كانت معلقة لعدم اكتمال النصاب القانوني.

فرج وفي تصريحات خاصة لقناة “ليبيا بانوراما” الذراع السياسي لجماعة الإخوان المسلمين، أوضح أن هناك آليات للتوافق مع مجلس النواب بينها عرض التعديل والقوانين الانتخابية على الدولة للتصويت عليها.

وأضاف: “إن موضوع التزكيات لرئيس الحكومة الجديدة جرت بطريقة سرية ولم يطلع عليها الأعضاء، إضافة إلى أن سحب الثقة من الحكومة لم يتفق عليه المجلس”.