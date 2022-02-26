أوكرانيا – تواصل القوات المسلحة الروسية لليوم الثاني، عمليتها الخاصة في أوكرانيا بهدف حماية دونباس ونزع السلاح من أوكرانيا لإزالة التهديدات الصادرة من الأراضي الأوكرانية لأمن روسيا.

ميدانيا..

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الدفاع الروسية: قواتنا سيطرت على مطار استراتيجي في ضواحي كييف

وزارة الدفاع الروسية: القوات الروسية لم تطلق أي قذائف صاروخية على كييف

لوغانسك: جيش أوكرانيا قصف 10 مراكز سكنية 33 مرة

وسائل إعلام أوكرانية: سماع دوي انفجارات في كييف

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إعلان حالة التأهب وتشغيل أجهزة الإنذار الجوي مجددا في كييف

نائب أوكراني: خسرنا الحرب والمفاوضات الطريق الوحيد لوقفها

الأسد يعرب لبوتين عن دعمه القوي للعملية العسكرية الروسية لحماية دونباس

الكرملين: تصريح زيلينسكي حول استعداده لبحث “الوضع المحايد” خطوة إيجابية سندرسها

لافروف: هدف العملية الروسية في أوكرانيا هو تمكين الأوكرانيين من تقرير مستقبلهم بحرية

كوريا الجنوبية: لا نفكر في فرض عقوبات أحادية الجانب على روسيا

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الخارجية التركية تؤكد طلب أوكرانيا من أنقرة تقييد حركة السفن العسكرية الروسية في المضائق

الاتحاد الأوروبي يعلن عن عقوبات جديدة تستهدف صناعة تكرير النفط الروسية

كندا تفرض عقوبات على المركزي الروسي ووزارة المالية

ماكرون: من المفيد ترك الطريق مفتوحا للحوار مع بوتين بشأن أوكرانيا

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ردا على إجراء مماثل.. روسيا تحظر طيران شركات المملكة المتحدة فوق أراضيها

المصدر : RT