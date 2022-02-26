“لوك أويل” الروسية توقف العمل في حقل نفط غرب القرنة- 2

“لوك أويل” الروسية توقف العمل في حقل نفط غرب القرنة- 2

روسيا – أكد مصدر في شركة “لوك أويل” النفطية الروسية، إن الشركة علقت العمليات في حقل نفط غرب القرنة-2 في العراق، بسبب أعمال الصيانة.

وأضاف المصدر: “توقف النشاط في المشروع بسبب الصيانة المجدولة لمنشآت الحقل”. في الوقت نفسه ، لم تحدد الشركة موعد إنجاز العمل.

في وقت سابق، ذكرت بعض وكالات الأنباء، أن شركة “لوك أويل” ستعلق العمل في الحقل من 25 فبراير إلى 2 مارس للصيانة، والتي ستشمل العمل في آبار جديدة وربط خطوط أنابيب جديدة.

تقوم هذه الشركة الروسية بإنتاج النفط الخام في حقل غرب القرنة -2 الواقع في جنوب العراق منذ عام 2014. المشروع هو واحد من أكبر المشاريع في العالم – تقدر احتياطياته القابلة للاستخراج بـ 14 مليار برميل. وتصل فترة العقد الموقع في عام 2010، إلى 25 عاما.

المصدر: تاس