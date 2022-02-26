ميركل في أول تعليق لها على الأحداث: نقطة تحول في تاريخ أوروبا

ميركل في أول تعليق لها على الأحداث: نقطة تحول في تاريخ أوروبا

ألمانيا – وصفت المستشارة الألمانية السابقة أنغيلا ميركل في أول تعليق لها، ما يجري حول أوكرانيا بأنه “نقطة تحول في تاريخ أوروبا بعد نهاية الحرب الباردة”.

ونقلت وكالة الأنباء الألمانية عن ميركل قولها امس الجمعة: “تمثل حرب العدوان الروسية نقطة تحول عميقة في تاريخ أوروبا ما بعد الحرب الباردة”، ووصفت أعمال موسكو بأنها انتهاك للقانون الدولي وأدانتها “بأشد العبارات”.

يشار إلى أن ميركل كانت مستشارة لألمانيا وقت حدوث انقلاب عام 2014 في أوكرانيا، ثم جرى إبرام اتفاقيات مينسك لحل النزاع في دونباس.

المصدر: تاس