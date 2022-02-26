إيطاليا – أهدر ميلان نقطتين ثمينتين بتعادله 1-1 مع ضيفه أودينيزي في المباراة التي جمعتهما امس ضمن منافسات الجولة الـ27 من عمر الدوري الإيطالي لكرة القدم “الكالتشيو”.

وافتتح ميلان باب التسجيل عن طريق نجمه البرتغالي رافائيل لياو في الدقيقة الـ29، وعادل للضيوف ينوما ديستني أودوجي في الدقيقة الـ66 من عمر اللقاء.

وبهذا التعادل، اكتفى ميلان بنقطة واحدة ورفع رصيده إلى 57 نقطة ليهدي فرصة ذهبية لجاره إنتر (54 نقطة) لمشاركته الصدارة في حال فوز الأخير على مضيفه جنوى في وقت لاحق اليوم.

كما رفع أودينيزي رصيده إلى 26 نقطة في المركز الـ14 على جدول ترتيب فرق “الكالتشيو”.

المصدر: RT