المكسيك – أفسد الإسباني رافائيل نادال على الروسي دانييل مدفيديف صدارته التصنيف العالمي للاعبي التنس، بفوزه عليه 6-3 و6-3 في نصف نهائي دورة أكابولكو المكسيكية.

وعجز مدفيديف عن الثأر لخسارته أمام نادال الشهر الماضي في نهائي بطولة أستراليا المفتوحة، حيث قلب الماتادور تأخره بمجموعتين، ليحرز لقبه الحادي والعشرين في البطولات الكبرى وينفرد بالرقم القياسي.

لكن اللاعب الروسي البالغ 26 عاما سيغادر المكسيك وهو مدرك أنه سيتربع على رأس التصنيف العالمي، الذي سيصدر الاثنين، وذلك بعد خسارة الصربي نوفاك دجوكوفيتش في ربع نهائي دورة دبي، الخميس.

ورفع نادال المصنف الخامس عالميا رصيده في 2022 إلى 14 فوزا دون خسارة، كما حقق فوزه الخامس أمام ميدفيديف في 6 مواجهات بينهما.

ويبحث ابن مايوركا عن لقبه الـ91 في الدورات الاحترافية والرابع في أكابولكو (الأخير في 2020)، حين يلتقي البريطاني كاميرون نوري في النهائي، والذي حقق فوزه الثامن تواليا على حساب اليوناني ستيفانوس تسيتسيباس 6-4 و6-4.

المصدر: “وكالات”