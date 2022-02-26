إستونيا – أكد وزير الدفاع في إستونيا، كوستي سالم إن بلاده سترسل مساعدات عسكرية إضافية إلى أوكرانيا في شكل صواريخ جافلين المضادة للدبابات وذخائر مضادة للطائرات.

وقال كوستي سالم اليوم الجمعة إن إستونيا سترسل مساعدات عسكرية إضافية إلى أوكرانيا في شكل صواريخ جافلين المضادة للدبابات وذخائر مضادة للطائرات: “سنقدم مساعدة عسكرية إضافية لأوكرانيا. صواريخ جافلين المضادة للدبابات، والذخيرة المضادة للطائرات، بالإضافة إلى المعدات الطبية والمعدات الشخصية و الأغذية”.

وتم تسليم الدفعة الأولى من أنظمة صواريخ جافلين الأمريكية المضادة للدبابات المحمولة على الكتف إلى أوكرانيا في 18 فبراير.

شنت روسيا عملية عسكرية لنزع السلاح من أوكرانيا في وقت مبكر من صباح يوم الخميس 24 فبراير. وقال الرئيس فلاديمير بوتين في خطاب متلفز للروس إن الظروف “تتطلب منا إجراءات حاسمة وفوري ، وقد طلبت جمهوريات دونباس الشعبية المساعدة بما في ذلك نزع السلاح من أوكرانيا”.

المصدر: نوفوستي