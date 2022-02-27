أوكرانيا: نعم اتفقنا مع روسيا على مكان الاجتماع ومع ذلك لن نرسل وفدنا إلى غوميل البيلاروسية

أوكرانيا: نعم اتفقنا مع روسيا على مكان الاجتماع ومع ذلك لن نرسل وفدنا إلى غوميل البيلاروسية

أوكرانيا – أكدت كييف أنها لن ترسل وفدا للتفاوض مع روسيا في مدينة غوميل البيلاروسية.

وقال الناطق باسم الرئاسة الأوكرانية سيرغي نيكيفوروف إن ممثلي بلاده لن يحضروا المفاوضات المرتقبة في غوميل، مشيرا إلى أن أوكرانيا مستعدة للمفاوضات لكنها ترفض أن تملى عليها شروط مسبقة.

وأضاف أنه على الرغم من الاتفاقات السابقة مع روسيا بشأن مكان الاجتماع، كييف لن تذهب إلى المفاوضات في بيلاروس وأنها مستعدة للحوار فقط على “أرض محايدة”.

وفي وقت سابق اليوم أفاد المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف، بأن السلطات في كييف هي التي اختارت مدينة غوميل البيلاروسية كمكان لإجراء المحادثات.

وأوضح بيسكوف أن الوفد الروسي في المحادثات مع الجانب الأوكراني سيترأسه فلاديمير ميدينسكي مساعد الرئيس الروسي، مضيفا أن الوفد الروسي قد وصل إلى غوميل وينتظر المفاوضين الأوكرانيين.

المصدر: وكالات