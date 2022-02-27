أ ف ب: سلطات خاركوف في أوكرانيا تعلن عن دخول الجيش الروسي المدينة

أ ف ب: سلطات خاركوف في أوكرانيا تعلن عن دخول الجيش الروسي المدينة

أوكرانيا – أعلنت سلطات خاركوف، ثاني أكبر مدينة في أوكرانيا، اليوم الأحد، أن الجيش الروسي وصل إلى وسط المدينة في اليوم الرابع من العملية العسكرية الروسية الخاصة، وفق ما تقلت “فرانس برس”.

وبحسب “فرانس برس”، قال المسؤول الأوكراني المحلي، أوليغ سينيغوبوف، في “فيسبوك”: “اقتحمت مركبات خفيفة للعدو الروسي مدينة خاركوف”.

وأضاف: “القوات المسلحة الأوكرانية تقوم بالقضاء على العدو”، داعيا السكان إلى عدم مغادرة منازلهم.

وكان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين قد أعلن فجر يوم الخميس الماضي عن قراره إطلاق عملية عسكرية خاصة لحماية دونباس في جنوب شرق أوكرانيا، وذلك في كلمة توجه بها إلى الشعب الروسي.

وشدد الرئيس بوتين، في كلمة متلفزة وجهها إلى مواطني روسيا، على أن روسيا ستسعى جاهدة لنزع السلاح ومنع التعصب القومي في أوكرانيا، وكذلك تقديم أولئك الذين ارتكبوا العديد من الجرائم الدموية ضد المدنيين، بمن فيهم مواطنو روسيا الاتحادية، إلى العدالة.

المصدر: “فرانس برس”