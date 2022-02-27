إريكسن يشارك في أول مباراة رسمية بعد 8 أشهر على أزمته القلبية

إريكسن يشارك في أول مباراة رسمية بعد 8 أشهر على أزمته القلبية

الدنمارك – عاد الدولي الدنماركي كريستيان إريكسن البالغ 30 عاما إلى المنافسات بعد ثمانية أشهر من الأزمة القلبية التي تعرض لها في كأس الأمم الأوروبية الصيف الفائت.

ودخل إريكسن بديلا في المباراة التي جمعت اليوم السبت فريقه الجديد برينتفورد مع ضيفه نيوكاسل ضمن منافسات الجولة الـ27 من الدوري الانجليزي الممتاز لكرة القدم.

وكان إريكسن قد سقط أرضا خلال مباراة منتخب بلاده الأولى في المسابقة القارية ضد فنلندا في يونيو الماضي، واحتاج الى إعادة إنعاش على أرض الملعب قبل أن يستكمل تعافيه في المستشفى، حيث تم تثبيت جهاز تنظيم دقات القلب داخل جسمه.

وحظي إريكسن بترحيب حار حيث وقف الجميع في الملعب من جماهير ولاعبي الفريقين تصفيقا عند دخوله في الدقيقة الـ52 من عمر اللقاء الذي حسمه نيوكاسل لمصلحته بهدفين نظيفين.

وفتح برينتفورد الباب أمام إريكسن للعودة الى الدوري الإنجليزي الممتاز بالتعاقد معه حتى نهاية الموسم.

وبدأ إريكسن عملية عودته الى الملاعب بخوضه التمارين مع فريقه السابق أياكس أمستردام الهولندي، بانتظار أن يجد فريقا بعدما تسببت زراعة جهاز لتنظيم ضربات القلب في فسخ عقده مع إنتر بطل إيطاليا.

وعاد الدنماركي الى “البريميرليغ” الذي تألق فيه بين 2013 و2020 خلال دفاعه عن ألوان توتنهام قبل ترك الأخير للالتحاق بإنتر.

وخضع إريكسن لزراعة جهاز تنظيم ضربات القلب، وهو جهاز لمنع خطر الموت المفاجئ، لكن هذا الجهاز لا يسمح له بخوض كرة القدم على المستوى الاحترافي في الدوري الإيطالي، بخلاف بطولات أخرى، ما أدى به الى الرحيل بالتراضي عن الإنتر.

المصدر: أ ف ب